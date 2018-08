Der Strom aus Windkraftanlagen soll besser verteilt werden. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Energieverband BDEW hat mehr Tempo beim Ausbau der Stromnetze im Zuge der Energiewende gefordert und sieht Bund und Länder in der Pflicht. "Es geht leider nur im Schneckentempo voran", sagte Stefan Kapferer, Chef des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Die Politik müsse für mehr Verlässlichkeit sorgen.



Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will am Dienstag einen "Aktionsplan Stromnetz" vorstellen. Er macht bis Donnerstag eine dreitätige "Netzausbaureise".