Ryanair-Basis in Berlin-Tegel ab April. Archivbild. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Die Fluggesellschaft Ryanair errichtet im April am Berliner Flughafen Tegel ihre zehnte Basis in Deutschland. Ryanair übernehme vier dort stationierte Maschinen seiner Partner-Airline Laudamotion, kündigte Ryanair-Chef Michael O'Leary in Berlin an.



Man wolle das Streckennetz in Deutschland ausbauen. Ryanair hatte angekündigt, die Basis in Bremen zu schließen und in Weeze zwei Maschinen abzuziehen. Die Gewerkschaft wertete das als "Kriegserklärung" im laufenden Tarifkonflikt.