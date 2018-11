Jens Spahn muss den Pflegenotstand lösen. Archivbild

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Im Kampf gegen Fachkräftemangel in der Pflege will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) künftig im Ausland Pflegekräfte für Deutschland ausbilden lassen. Der Plan sei, im Ausland auszubilden und die künftigen Fachkräfte schon dort Deutsch lernen zu lassen, sagte Spahn der "Rheinischen Post".



Mit Ende der Ausbildung sollten sie dann in Deutschland ihre Arbeit starten können. Als mögliche Länder für eine Kooperation nannte er den Kosovo, Mazedonien, die Philippinen oder Kuba.