Giffey kündigt eine Fachkräfteoffensive für Erzieher an.

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der Bund will mehr junge Leute dazu bewegen, Erzieher zu werden. Sie sollten in der Ausbildung häufiger Geld und später bessere Aufstiegschancen bekommen, kündigte Familienministerin Franziska Giffey an. "Es gibt genügend Menschen, die sich vorstellen können, Erzieher zu werden."



Viele aber entschieden sich dagegen, weil die Ausbildung nicht vergütet werde, sagte die SPD-Politikerin. Von 2019 bis 2022 will der Bund 300 Millionen Euro bereitstellen, um den Beruf attraktiver zu machen.