Die Zentrale von Erwin Reiths Informationstechnik-Betrieb liegt ein wenig versteckt in den Hügeln bei Straubing in Niederbayern. Gemeinsam mit Azubi Jonas Schmid baut er gerade den Digitalfunk für die örtliche Feuerwehr ein. Den Beruf des Informationselektronikers gibt es zwar schon seit gut 20 Jahren, aber so richtig bekannt ist er nicht.