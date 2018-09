Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will die berufliche Ausbildung stärken. So sollen kleine Betriebe, in denen die Ausbildungsquote zurückgegangen ist, dabei unterstützt werden, eine Ausbilder-Eignung zu machen und Lehrstellen anzubieten. Laut Koalitionsvertrag soll die berufliche Bildung mit einem Berufsbildungspakt modernisiert werden. Das Berufsbildungsgesetz soll reformiert, eine Mindestausbildungsvergütung verankert werden. Wie hoch ist die Abbrecherquote? Laut Berufsbildungsbericht brach zuletzt jeder vierte Lehrling seine Ausbildung ab, allerdings wechseln die Azubis in rund der Hälfte dieser Fälle auf einen anderen Ausbildungsplatz. Der Anteil reiner Abbrüche lag bei 12 bis 13 Prozent.