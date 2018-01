Quelle: reuters

Kryptowährung, das klingt nach etwas, das undurchsichtig und kompliziert ist. Doch seitdem die Kurse von digitalen Währungen wie Bitcoins durch die Decke gegangen sind, schreckt das selbst Kleinanleger nicht mehr ab. Die Stimmung erinnert an die Zeit der Internetfirmen am Neuen Markt. Auch die Kursanstiege von Bitcoins klingen in Zeiten magerer Zinsen wie aus einer anderer Welt.