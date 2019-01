Die großen Börsen dieser Welt verbuchten im Jahr 2018 überwiegend Verluste. Der Deutsche Aktienindex (Dax) beendete das Jahr knapp über dem am Vortag erreichten tiefsten Stand des Jahres. Insgesamt verlor der Dax im Jahresverlauf gut 18 Prozent auf 10.559 Punkte. Damit fielen die Verluste so hoch aus, wie seit Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 nicht mehr. Damals war der Dax um 40 Prozent gefallen.



Am 6. Dezember sorgte die Festnahme der Huawei-Finanzchefin für Aufsehen. Anleger befürchteten eine neuerliche Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA. Der Dax verlor 3,5 Prozent und fiel erstmals seit zwei Jahren unter die Marke von 11.000 Punkte.



Ein Gewinneinbruch bei der Commerzbank sorgte am 8. Februar für verschnupfte Anleger. Der Dax büßte 2,6 Prozent ein.



Am 25. Juni waren es Drohungen des US-Präsidenten, die die Kurse einknicken ließen. 20 Prozent Zölle auf Autos aus der EU kündigte Donald Trump an. Der Dax fiel darauf um 2,5 Prozent.

Bildquelle: clipdealer