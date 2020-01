Boris Johnson ist einer von zwei "schwierigen Partnern", die Von der Leyen zum Jahresauftakt treffen wird.

Quelle: picture alliance / empics

Und über allem schwebt das Problem des neuen EU-Haushalts. Das Gefeilsche darüber, wieviel Geld die EU-Mitgliedsstaaten den gemeinsamen Projekten in den nächsten sieben Jahren zur Verfügung stellen werden, dauert schon eine Weile an. Doch entscheidend wird - wie immer in der EU - die Schlussphase, also das Jahresende 2020.