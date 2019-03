Allgemein enttäuschten die Meldungen aus der deutschen Wirtschaft in den vergangenen Monaten. Im dritten Quartal schrumpfte die deutsche Wirtschaftsleistung sogar – hauptsächlich wegen der Schwierigkeiten der Pkw-Hersteller mit dem neuen Emissionstestverfahren. Die Automobilindustrie brauchte deutlich länger als erwartet, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Im Schlussquartal kam hinzu, dass die Produktion in anderen Industriebranchen nachgab. Deshalb trat die deutsche Wirtschaft insgesamt in den letzten Monaten des vergangenen Jahres auf der Stelle.