Tatsächlich waren die EU-Gegner 2017 im Aufwind. In den Niederlanden feierte Geert Wilders bei der Parlamentswahl Stimmzuwächse, in Deutschland kam die AfD in den Bundestag, in Österreich wurde die FPÖ Regierungspartner und in Polen machte die EU-skeptische Regierung Brüssel das Leben schwer. Die EU verliert an Überzeugungskraft. Was fehlt, sind mehr gute Nachrichten aus Brüssel.