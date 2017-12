Mit der Verlegung von jeweils gut 1.000 Soldaten nach Estland, Lettland, Litauen und Polen hat die NATO ihre größte Truppenverlegung in Richtung Osten seit Ende des Kalten Krieges abgeschlossen. Die Entsendung der vier Bataillone an die NATO-Ostflanke soll den an Russland grenzenden NATO-Mitgliedern zusätzliche Sicherheit geben. Die Bundeswehr ist vorne mit dabei und führt mit 450 Soldaten den Gefechtsverband in Litauen an, das 2018 - wie seine Nachbarn Estland und Lettland - sein 100. Staatsjubiläum begehen wird. In Lettland steht 2018 zudem die Parlamentswahl an. Estland gibt zum Jahreswechsel den EU-Ratsvorsitz an Bulgarien ab.

Bildquelle: dpa