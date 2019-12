Rettungskräfte in einem Boot vor White Island.

Quelle: Michael Schade/Michael Schade/AP/dpa

Nach tagelangem Warten wegen der Gefahr eines neuen Ausbruchs will die neuseeländische Polizei die mutmaßlich acht Todesopfer auf der Vulkaninsel White Island an diesem Freitag bergen. Dies teilte ein Polizeisprecher in der Hauptstadt Wellington mit.



Nach dem Ausbruch des Vulkans am Montag kamen nach einer inoffiziellen Bilanz bisher 16 Menschen ums Leben. Dazu gehören auch die Toten auf der Insel. Zwei Verletzte starben in der Nacht. Mehrere Verletzte schweben noch in Lebensgefahr.