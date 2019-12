Rückkehr eines BergungHubschraubers.

Quelle: Mark Baker/AP/dpa

Vier Tage nach dem Vulkanausbruch auf der neuseeländischen Insel White Island sind sechs Leichen geborgen worden. Sie seien auf ein Militärboot gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Menschen werden noch auf der Vulkaninsel vermutet - auch sie werden den Ausbruch wohl nicht überlebt haben. Darüber hinaus starben weitere acht Menschen infolge des Ausbruchs, insgesamt also 16.



21 verletzte Menschen befinden sich noch in Krankenhäusern, 16 in einem kritischen Zustand.