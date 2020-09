Der Schriftzug "Arbeit macht frei" am früheren KZ Auschwitz.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die katholische Kirche und die evangelische Kirche in Deutschland haben zum Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz auch an ihre eigene "Schuldgeschichte" erinnert. Christen hätten mit dem NS-Regime kollaboriert, zur Verfolgung der Juden geschwiegen oder ihr Vorschub geleistet, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.



"Auch Verantwortliche und Repräsentanten der Kirchen standen oft mit dem Rücken zu den Opfern", hieß es. Zu dieser Schuldgeschichte müssten sich die Kirchen in Deutschland bekennen.