heute.de: Wie ist es für Sie, in das KZ von Auschwitz zurückzukommen?



Posmysz-Piasecka: Mein erster Besuch in Auschwitz war noch mit der Mutter kurz nach dem Weltkrieg. Sie wollte es unbedingt sehen. Und ich fragte sie, wofür? Sie antwortete: Ich will einfach wissen, wie du dort gewohnt hast. Was für ein Wort, dachte ich mir, wohnen ... Ich bin also mit ihr gefahren.



Und schon im Block 25 in Birkenau, der ganz neben dem Draht und neben dem Eingangstor steht, zeigte ich ihr, wo ich lag, als ich krank war. Meine Mutter fragte mich: Hast du in so einer Schublade geschlafen? Ich sagte, ja. Aber wie bist du da reingekommen? Man musste sich hineinschieben, sagte ich. Aber wie hast du da gesessen? Also, dort konnte man gar nicht sitzen, es war zu niedrig, sagte ich, man konnte nur liegen, oder man musste raus. Meine Mutter sagte nichts mehr und wollte weder mehr hören, noch mehr wissen. Sie wollte einfach weg.



Später habe ich da in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz Treffen mit Jugendlichen gehabt. Ich kann mich daran erinnern, als ich mit einer deutschen Gruppe ein Treffen hatte. Sie waren sehr konzentriert, haben mich die ganze Zeit beobachtet und sehr kluge Fragen gestellt.



Am Ende des Treffens ist eine junge, hübsche Studentin zu mir gekommen und sagte zu mir: Ich danke Ihnen. Ich fragte: Wofür wollen Sie sich bei mir bedanken? Für das Treffen, sagte sie. Ich bin euch dankbar, sagte ich, ich bin dankbar, dass ihr das Ganze hören möchtet. Sie sagte zu mir: Ich bitte sie um Entschuldigung. Warum, fragte ich, ich habe Ihnen nichts zu vergeben. Und die Studentin sagte mir: Der Bruder meines Vaters war in der SS. Und sie hat angefangen zu weinen. Ich war schockiert. Und ich dachte mir: Wenn sie jetzt freiwillig hierher kommen, all diese junge Menschen, und wenn sie das Ganze hören möchten, dann muss ich auch hierherkommen und weitererzählen.