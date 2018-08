Außenminister Heiko Maas besucht die KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Quelle: Soeren Stache/dpa

Vor seinem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz hat Außenminister Heiko Maas dazu aufgerufen, die Erinnerung an die Gräueltaten der Nationalsozialisten für nachfolgende Generationen wach zu halten. "Für mich ist Auschwitz die immerwährende Mahnung, für die unantastbare Würde des Menschen weltweit einzustehen", sagte der SPD-Politiker kurz vor seinem Abflug nach Polen.



Maas hatte in seiner Antrittsrede als Außenminister im März gesagt, er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen.