Keine Nation kann sich ihre Geschichte aussuchen oder abstreifen. Der Umgang mit ihr ist die Grundlage jedes Landes. Wolfgang Schäuble

Der Bundestagspräsident rief dabei nicht nur zum Gedenken an die im Holocaust Umgekommenen auf: "Wir erinnern an die Davongekommenen, die oft als einzige in ihrer Familie überlebten und oft daran zerbrochen sind", so Schäuble. "Wir ehren alle, die sich dem Terror widersetzten. Wir verneigen uns vor dem Schicksal jedes einzelnen." Applaus gab es bei Schäubles Warnung vor einem neuen Antisemitismus in Deutschland: Beides, der "alte" und der "neue, zugewanderte" Antisemitismus seien inakzeptabel, "erst recht in Deutschland".