Mexikos Polizei in Uruapan. Archivbild

Bei einer Konfrontation zwischen mutmaßlich kriminellen Gruppen sind in Mexiko zehn Menschen getötet worden. Polizei und Militär fanden nach der Auseinandersetzung am Tatort in Uruapan schwere Waffen und Munition verschiedener Kaliber, erklärte die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Michoacan.



Neun Menschen starben direkt vor Ort, ein zehnter später im Krankenhaus. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Seit Jahren kämpfen in Michoacan an der Pazifikküste rivalisierende Banden um Einfluss.