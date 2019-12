Polizisten in einem Einkaufszentrum in Hongkong.

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

In Hongkong haben sich regierungskritische Demonstranten und Sicherheitskräfte an Heiligabend gewaltsame Auseinandersetzungen geliefert. Tausende Demonstranten gingen im Touristenbezirk Tsim Sha Tsui auf die Straße. Die Polizei setzte Tränengas ein. In mindestens fünf Einkaufszentren kam es zudem zu gewaltsamen Unruhen.



In dem Luxus-Einkaufszentrum Harbour City bedrängten die Demonstranten eine Gruppe von Zivilpolizisten. Diese nahmen mehrere Demonstranten fest, setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein.