Flugzeug von Ryanair auf dem Flughafen Weeze. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Der Streik von Ryanair-Flugbegleitern in Westeuropa bleibt auch für deutsche Passagiere nicht ohne Folgen. Bereits am Mittwoch fallen Verbindungen an mehreren deutschen Flughäfen aus. Besonders stark betroffen ist Köln/Bonn mit jeweils acht abgesagten Starts und Landungen am Mittwoch und am Donnerstag.



In Berlin-Schönefeld wurden für beide Tage sieben Verbindungen abgesagt. An anderen Flughäfen wie Memmingen, Nürnberg, Hamburg, Bremen, Dortmund oder Weeze hat Ryanair einzelne Flüge gestrichen.