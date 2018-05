In Münster wurde der Junge seinen Eltern übergeben. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ohne das Wissen seiner Eltern ist ein Achtjähriger offenbar zu einem Pfingstausflug aufgebrochen. Der kleine Junge fiel dem Begleitpersonal in einem Intercity zwischen Recklinghausen und Münster auf, wie die Bundespolizei mitteilte.



Weil der Kleine ohne Begleitung war und keine Angaben zum Reiseziel machen konnte, wurde er in Münster von Beamten der Bundespolizei in Empfang genommen und seinen "überglücklichen" Eltern übergeben. Den Grund für sein "Ausreißen" nannte der Junge nicht.