Deutschland hat fast eine Billion für Soziales ausgegeben. Quelle: Oliver Berg/dpa

Deutschland hat 2017 knapp eine Billion Euro, also 1.000 Milliarden Euro, für Sozialleistungen ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Ausgaben um 36,5 Milliarden Euro oder 3,9 Prozent auf 965,5 Milliarden Euro gestiegen - so hoch wie noch nie, wie das Bundessozialministerium in Berlin mitteilte.



Die Wirtschaftskraft Deutschlands (BIP) legte in diesem Zeitraum um 3,8 Prozent zu. In den vergangenen 25 Jahren haben sich die Sozialausgaben den Angaben zufolge mehr als verdoppelt.