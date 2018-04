Ein wichtiges Steuerungssystem von Eurocontrol fiel aus. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Wegen der Panne eines Steuerungssystems haben in Europa Verspätungen bei Tausenden Flügen gedroht. Rund 15.000 Verbindungen könnten betroffen sein, teilte die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (Eurocontrol) in Brüssel mit. Das sei etwa die Hälfte aller 29.500 für diesen Tag erwarteten Flüge.



Das ausgefallene ETFMS-System sei aber wieder in Betrieb. Die Auswirkungen auf den deutschen Flugverkehr waren zunächst unklar, sagte eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung.