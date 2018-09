Bei seiner Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) ist US-Präsident Donald Trump von den Delegierten ausgelacht worden. Seine Regierung habe in den vergangenen zwei Jahren mehr erreicht als alle Regierungen davor, prahlte Trump am Dienstag in New York. Seine Zuhörer: Hohe Vertreterinnen und Vertreter von 193 Nationen, darunter der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD), sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. "Mit dieser Reaktion habe ich nicht gerechnet, aber das ist ok", konterte Trump die Lacher - bevor er seine Lobeshymne fortsetzte.