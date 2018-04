Kaninchen gelten in Neuseeland als arge Landplage. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Kaninchen wird in Neuseeland so intensiv nachgestellt wie wohl kaum anderswo - und das selbst zu Ostern. In Otago auf der Südinsel wird sogar einmal pro Jahr die "Great Easter Bunny Hunt" ausgetragen. In der groß organisierten Kaninchenjagd werden im Schnitt 10.000 Tiere getötet.



Zudem wurde kürzlich ein spezielles Virus ausgesetzt, das mindestens 40 Prozent der Kaninchen-Population umbringen soll. Nach Behördenangaben richtet das Tier in der Landwirtschaft Millionenschäden an.