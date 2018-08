Russische Athleten dürfen bei den Paralympics nur unter neutraler Flagge auftreten. Quelle: ap

Ausgewählte russische Behindertensportler dürfen unter neutraler Flagge an den Paralympics in Pyeongchang (9. bis 18. März) teilnehmen. Wie das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Montag in Bonn bekannt gab, bleibt das Russische Paralympische Komitee (RPC) zwar aufgrund des staatlich gelenkten Dopingsystems in Russland suspendiert.



Zwischen 30 und 35 ausgewählte Athleten dürfen aber an den Spielen in Südkorea teilnehmen. Das IPC hatte das RPC im August 2016 suspendiert und die Aufhebung der Sperre an die Erfüllung eines Kriterienkatalogs gekoppelt. Diese Kriterien wurden nicht erfüllt.