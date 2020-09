US-Präsident Donald Trump.

Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat sich am "Super Tuesday" zum Sieger bei Vorwahlen seiner Republikaner in den meisten Bundesstaaten erklärt. Trump bedankte sich auf Twitter unter anderem bei den Wählern in Tennessee, Massachusetts, Oklahoma, Alabama, North Carolina, Vermont und Maine.



Während das Rennen um die Kandidatur der US-Demokraten noch völlig offen ist, hat Trump in den Reihen der Republikaner keine ernstzunehmende Konkurrenz. Die Präsidentschaftswahl selbst steht am 3. November an.