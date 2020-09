Die Grundmauern der Antoniter-Bibliothek.

Quelle: Hi-fly Foto/Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln/dpa

Mitten in der Kölner Innenstadt wurde sie entdeckt: Nach dem Fund von Überresten der ältesten nachweisbaren Bibliothek Deutschlands soll die Öffentlichkeit diese bald zu sehen bekommen. In der evangelischen Antoniterkirche sollen die Funde ausgestellt und mit digitalen Mitteln ein möglichst gutes Bild von der alten römischen Bibliothek vermittelt werden. Das teilte die Evangelische Gemeinde in Köln mit.



Für eine angemessene Aufbereitung fehlte aber bislang das Geld. Die Gemeinde hat daher eine Spendenaktion gestartet.