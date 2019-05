Funde aus dem neu entdeckten Pharaonengrab in Ägypten.

Quelle: Gehad Hamdy/dpa

Archäologen haben im Süden Ägyptens ein rund 3.500 Jahre altes Grab aus der Zeit der Pharaonen und eine jahrtausendealte Mumie entdeckt. Das Grab gehe zurück auf die 18. Dynastie und umfasse einen großen Hof. Das sagte der Generalsekretär des ägyptischen Hohen Antikenrates, Mustafa Wasiri.



Die Mumie wurde in drei ineinander geschachtelten Särgen an einer Grabungsstätte in der Region entdeckt. Sie gehe auf die Ramessidenzeit zurück, die in etwa vom 13. bis 11. Jahrhundert v. Chr. reichte.