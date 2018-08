Einkaufswagen von REWE. Quelle: Oliver Berg/dpa

Nach den großen Discountern will auch die Supermarktkette REWE Verbrauchern bei Frischfleisch schon auf den ersten Blick Auskunft über die Qualität der Tierhaltung geben. REWE werde noch in diesem Jahr bei sämtlichen Eigenmarken aus den Selbstbedienungsbereichen Frischfleisch und Geflügel eine vierstufige Haltungskennzeichnung einführen, so ein Unternehmenssprecher.



Der Rivale Edeka prüft unterdessen nach eigenen Angaben noch die Einführung einer solchen Kennzeichnung für Frischfleisch.