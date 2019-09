Afrophobie ist das Wort der Stunde in Südafrika - der Hass auf andere Afrikaner. Tausende hatten in den vergangenen Tagen in den Großstädten Johannesburg und Pretoria protestiert, die Geschäfte ausländischer Unternehmer angegriffen und geplündert. Mindestens zehn Menschen kamen dabei ums Leben, Sicherheitskräfte nahmen mindestens 400 Personen in Gewahrsam. Arbeitslosigkeit in Höhe von offiziell 29 Prozent, eine anhaltend schlechte Wirtschaftslage und grassierende Korruption fachten die Proteste an.