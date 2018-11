Familienministerin Franziska Giffey in Chemnitz. Quelle: BMFSFJ

Bei einem erneuten Besuch in Chemnitz hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) der Stadt weitere Finanzhilfe zugesagt. Allein die Mittel für die "Partnerschaft für Demokratie Chemnitz" wurden laut Giffey seit September von 100.000 auf 300.000 Euro in diesem Jahr erhöht. Damit könnten viele Projekte für Jugend- und Kulturarbeit umgesetzt werden.



In Chemnitz war es im August zu ausländerfeindlichen Protesten gekommen, nachdem ein Mann mutmaßlich von Asylbewerbern erstochen wurde.