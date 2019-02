Eine "Bescheinigung für die Aussetzung einer Abschiebung".

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Rund 28 Prozent der Ausländer, die mit einer sogenannten Duldung in Deutschland leben, sind Kinder und Jugendliche. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Grünen-Anfrage hervor. Laut Ausländerzentralregister gab es Ende Januar 182.169 Geduldete, darunter 50.870 Minderjährige.



Die Mehrheit der Geduldeten ist schon viele Jahre in Deutschland. Fast 120.000 von ihnen sind seit drei oder mehr Jahren hier. Mehr als 15.400 Geduldete leben sogar seit über zehn Jahren in Deutschland.