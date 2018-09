Jungbluth: Die chinesische Firma StateGrid wollte sich dieses Jahr am Stromnetzbetreiber 50Hertz beteiligen. Die Bundesregierung hat jedoch dafür gesorgt, dass sich die Förderbank KfW in das Unternehmen einkaufte. Dadurch kam der chinesische Investor nicht zum Zug. In diesem Fall sollte verhindert werden, dass ein ausländisches Unternehmen in staatlichem Besitz Zugriff auf kritische Infrastruktur in Deutschland erhält - also auf ein Unternehmen, das die Stromversorgung von rund 18 Millionen Menschen sicherstellt.