Gesundheitsminister Jens Spahn.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Einstellung von Pflegekräften aus dem Ausland soll einfacher werden. Die Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe (Defa) mit Sitz in Saarbrücken will sich um Visaanträge, Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen kümmern. Das sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin. Fachkräfte sollen binnen sechs Monaten nach Deutschland kommen können.



Derzeit dauert der Prozess teils mehr als zwei Jahre. Je nach Schätzung gebe es 50.000 bis 100.000 offene Stellen, so Spahn.