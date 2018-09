Kriminologen beschreiben die aufgeheizte Stimmung so: Der "Signalwert" solcher Taten sei besonders hoch. Professor Hans-Jörg Albrecht, Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg, sagt: "Es sind die Tötungsdelikte, die Grenzen überschreiten. Und zwar Grenzen zwischen sozialen Gruppen. Zwischen verschiedenen Ethnien. Und dann insbesondere bestimmt motivierte Tötungsdelikte: Sexualmorde beispielsweise." Das Kennzeichen dieser auffälligen Delikte: Sie finden auf der Straße statt. "Der "durchschnittliche Mord", sagt der Wissenschaftler, sei einer, der "in der Familie" bliebe: Vor allem zuhause finden solche Dramen statt. Nicht im öffentlichen Straßenraum.