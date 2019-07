In Pristina werden junge Leute ausgebildet, sie lernen den Pflegeberuf und gleichzeitig Deutsch. Spahn unterhält sich mit ihnen, gibt sich volksnah, er will diese Bilder, die ihn zeigen als internationalen Kümmerer. Er fragt sie, ob sie alle schon ein Visum haben. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt im Kosovo bei 60 Prozent. Für viele gibt es keine Perspektive, zunehmend kehren sie ihrer Heimat den Rücken. Was für Deutschland ein Gewinn ist, ist für die Republik Kosovo ein Verlust, gehen doch zunehmend die gut Ausgebildeten.



Das Anwerben von Pflegekräften, das ist im Moment die größte Baustelle für den Gesundheitsminister. Seit über einem Jahr ist er im Amt und will in Erinnerung bleiben als Macher und nicht als Verwalter. Er hat viel angestoßen. Die Grünen etwa sagen, er sei ein gesundheitspolitischer Tornado. Feinde hat er sich gemacht, etwa mit seiner Haltung zum Paragraph 219a, mit seinem konservativen Weltbild zum sogenannten Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Und mit seinen Bemerkungen, Hartz IV sei keine Armut. Feinde hat er sich auch im Gesundheitssystem gemacht, Funktionäre teilweise entmachtet. Spahn überrollt seine Gegner.