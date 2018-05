Papst Franziskus reist weiter nach Bangladesch. Quelle: Uncredited/L'Osservatore Romano/dpa

Nach Abschluss seines Besuchs in Myanmar ist Papst Franziskus nach Bangladesch weitergereist. Dabei überflog er die Rohingya-Flüchtlingslager im Süden Bangladeschs. Vom Flugzeug aus waren die Lager zu sehen.



Franziskus steht in der Kritik, weil er sich auf seiner Reise bisher nicht direkt zum Konflikt um die aus Myanmar geflohenen Rohingya geäußert hat. Mit Spannung wird erwartet, ob Franziskus sich nach dem Besuch in Myanmar direkter gegen die Gewalt gegen die Rohingya ausspricht.