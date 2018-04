Carles Puigdemont. Archivbild Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Über eine Auslieferung des in Deutschland festgenommenen katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont wird voraussichtlich nicht mehr diese Woche entschieden. Dies sei eher unwahrscheinlich, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig.



Es gibt eine Frist von 60 Tagen, die ein Festgenommener bei einer Auslieferungsfrage in Haft bleiben darf. Dies sei aber laut Generalstaatsanwaltschaft eine Sollfrist. Es gebe viele Auslieferungsverfahren, die länger dauerten.