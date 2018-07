Carles Puigdemont in Berlin (Archiv). Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die Anwälte des katalanischen Separatisten-Führers Carles Puigdemont (55) wollen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Einspruch gegen den Auslieferungsbeschluss des Oberlandesgerichts Schleswig erheben. Das kündigten sie im katalanischen Fernsehen an.



Das Gericht hatte eine Auslieferung nach Spanien wegen des Verdachts der Veruntreuung für zulässig erklärt, nicht jedoch wegen Rebellion, dem Hauptvorwurf der spanischen Justiz. Puigdemont hält sich seit Ende März in Deutschland auf.