Der Protest fand ungewöhnlich großen Zulauf.

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

In der größten Demonstration seit Jahren haben Hundertausende Hongkonger gegen die Pläne der Regierung für ein Auslieferungsgesetz demonstriert. Anwaltsverbände, Menschenrechtler und auch ausländische Regierungen sind besorgt über das Gesetz. Es würde den Behörden erlauben, auf Ersuchen chinesischer Stellen Verdächtigte an die Volksrepublik auszuliefern.



Kritiker argumentieren, dass das Justizsystem in China nicht unabhängig sei. Auch werden Angeklagte zu 99 Prozent verurteilt.