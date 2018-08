DFB-Pokal (Symbolbild). Quelle: dpa

Der SV Rödinghausen hat für die 2.Runde im DFB-Pokal das große Los gezogen: Der Viertligist empfängt Ende Oktober den FC Bayern München. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.



Schalke 04 tritt bei Bundesliga-Absteiger 1.FC Köln an. Borussia Dortmund kämpft gegen Union Berlin um den Einzug in das Achtelfinale. Borussia Mönchengladbach trifft auf Leverkusen, RB Leipzig spielt gegen Hoffenheim. Weitere Bundesligaduelle sind Hannover 96 gegen Wolfsburg und FC Augsburg gegen Mainz 05. Der SSV Ulm empfängt Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf.