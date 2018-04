Quelle: colourbox

Der Ausnahmezustand in der Türkei ist zum siebten Mal um drei Monate verlängert worden. Das Kabinett hatte die Verlängerung beschlossen und mit dem Kampf gegen Terrorismus begründet. Das Parlament in Ankara stimmte dem zu, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.



Die von Präsident Recep Tayyip Erdogan am 24. Juni geplante Parlaments- und Präsidentschaftswahl würde damit im Ausnahmezustand abgehalten. Erdogan hatte die Maßnahme nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 verhängt.