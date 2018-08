Die Deutsche Mesale Tolu im türkischen Karaköy. Archivbild Quelle: Linda Say/dpa

Die wegen Terrorvorwürfen angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu darf die Türkei verlassen. Ein Gericht habe die Ausreisesperre gegen Tolu aufgehoben, teilte der Solidaritätskreis "Freiheit für Mesale Tolu" mit. Der Prozess gegen Tolu in der Türkei soll am 16. Oktober fortgesetzt werden.



Tolus Mann, Suat Corlu, der im selben Verfahren angeklagt ist, werde vorerst in der Türkei bleiben müssen. Seine Ausreisesperre bleibe bestehen, hieß es in der Erklärung weiter.