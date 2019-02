Deutsche und türkische Flaggen. Symbolbild

Die Ausreisesperre gegen den seit Ende Dezember wegen Terrorvorwürfen in der Türkei festgehaltenen Münchner Adnan S. ist aufgehoben worden. Das habe die Staatsanwaltschaft in Konya entschieden, bestätigte sein Anwalt Abdülmenaf Kiran. Adnan S. will am Dienstag nach München fliegen.



Adnan S. war im Dezember zwei Tage in Polizeigewahrsam genommen worden. Seitdem durfte er das Land nicht verlassen. Hintergrund waren Facebook-Posts. S. war wegen der Beerdigung seiner Mutter in der Türkei.