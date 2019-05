Neben Zapfsäulen sollen bei Shell bald auch E-Ladesäulen stehen.

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Der Energiekonzern Shell will noch in diesem Jahr bundesweit 50 Ladesäulen mit 100 Ladepunkten an seinen Tankstellen errichten. Die Ladeleistung soll dabei so hoch sein, dass ein Elektro-Auto in wenigen Minuten genug Strom für eine Fahrleistung von 100 Kilometern aufnehmen kann, erklärte Shell.



Auch wenn nur ein kleiner Teil der rund 2.000 Shell-Stationen aufgerüstet wird, ist Shell der erste Konzern, der in einem größeren Umfang Ladesäulen anbietet. Laut Shell sei das erst der Anfang.