Die Bundeswehr befinde sich bis Mitte des Jahres in einem "beschleunigten Beschaffungs- und Umverteilungsverfahren" für die NATO-Verpflichtung, erläuterte indes ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Sinn dieser Phase sei es, minuziös durchzugehen, was für die Aufgabe 2019 an Material vorhanden sei und was noch gebraucht werde. Es handle sich um ein übliches Vorgehen. "Das heißt nicht, dass die benötigte Ausrüstung grundsätzlich nicht mehr in der Bundeswehr verfügbar ist oder in dem gebotenen Zeitraum beschaffbar ist", sagte der Sprecher. "Wir haben keinen Anlass zur Sorge, dass Deutschland seine Verpflichtungen in der NATO nicht erfüllen kann."