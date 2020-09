Friedrich Merz spricht bei der Pressekonferenz.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Eine Antwort des CDU-Vorsitzkandidaten Friedrich Merz zum Thema Rechtsradikalismus hat für Kritik und Diskussionen im Internet gesorgt. Ein Journalist hatte Merz ganz am Ende der Pressekonferenz auf vorherige Äußerungen angesprochen.



Er sagte: "Schließe ich daraus richtig, dass Ihre Antwort auf das Problem des Rechtsradikalismus die stärkere Thematisierung von Clankriminalität, Grenzkontrollen und so weiter ist? Und wenn nicht: Was wäre sie dann?" Merz erwiderte darauf: "Die Antwort ist ja."