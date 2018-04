Donald Trumps ehemaliger Chefstratege Stephen Bannon. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Donald Trumps ehemaliger Chefstratege Steve Bannon hat Bedauern über die Auswirkungen von Bemerkungen geäußert, mit denen er im Enthüllungsbuch "Fire and Fury" zitiert wird. In einer der Nachrichten-Webseite Axios zugeleiteten Erklärung bekundete er zugleich "unerschütterliche Unterstützung" für den US-Präsidenten. Ausdrücklich lobt er darin den Trump-Sohn Donald Jr.



Dass die ihm zugeschriebenen Äußerungen auch tatsächlich so gefallen sind, bestreitet Bannon in seiner Erklärung nicht.